Alper Potuk´tan Eskişehirspor´a 100 bin lira destek

ESKİŞEHİR, (DHA) Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor´dan transfer ettiği Erkan Zengin´in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya eski futbolcularından Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.
TFF 3´ünci Lig 1´inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor´dan eski oyuncusu Erkan Zengin´i 400 bin Euro´ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro´yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında `www.dosyakapat.com´ isimli internet sitesini kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.
BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen, eski Eskişehirsporlu Alper Potuk, `dosyakapat´ kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bağışı sosyal medya hesaplarından Alper Potuk´un Eskişehirspor formalı fotoğrafıyla birlikte "Eski futbolcumuz Alper Potuk dosyakapat.com sitesi üzerinden 100 bin TL bağış yapmıştır. Allah birini bin yapsın. Yaşasın Eskişehirspor" mesajıyla paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-10-17 16:16:36
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