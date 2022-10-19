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AFAD Başkanı Sezer: Türkiye, afete müdahalede dünyada örnek ülkelerden biri

DHA

AFAD Başkanı Sezer: Türkiye, afete müdahalede dünyada örnek ülkelerden biri


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de deprem tatbikatına katılan AFAD Başkanı Yunus Sezer, kurtarma birliklerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına dünya standartlarında eğitimler verdiklerini ifade ederek, "Türkiye özellikle afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme bakımından dünyada örnek ülkelerden bir tanesi" dedi.
Eskişehir Valiliği AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Yerleşkesi´nde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata AFAD Başkanı Yunus Sezer´in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ile yaklaşık 400 personel, 54 sivil toplum kuruluşu, 69 araç, 1 helikopter ve 70 AFAD gönüllüsü katıldı. Deprem tatbikatında, senaryo gereği Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Emirler Mahallesi´nde 5.2 büyüklüğünde ve 12 kilometre derinliğinde deprem olduğu ilan edildi. Acil durum sirenlerinin çalınmasının ardından üniversitedeki tüm öğrenci, akademisyen ve idari kadro binalardan tahliye edildi. Depremin ardından spor salonunda toplanan İl AFAD merkezinde ise Vali Ayyıldız ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, kurum müdürlerinden, oluşan hasar ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Üniversite binasında tatbikat senaryosu gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan öğrenciler de merdivenli itfaiye araçlarıyla kurtarıldı. Muttalip Emirler Mahallesi´nde bir binanın yıkılması üzerine AFAD´ın yanı sıra arama kurtarma derneklerine üye ekiplerce 9 kişi enkaz altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca üniversite yerleşkesinde depremde evleri zarar gören 4 bin 769 afetzede için Kızılay acil durum çadırları kuruldu. Deprem tatbikatını İl AFAD merkezinden yöneten AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, beraberindekilerle enkaz çalışmalarını yerinde izledi.
`AKREDİTE EKİPLERİ SAHADA GÖRMEK BÜYÜK MUTLULUK´
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Eskişehir deprem tatbikatında 23 afet grubunun AFAD ile birlikte çalıştığını belirterek, "Burada 23 afet grubu var. 23 afet grubunun tamamı etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir diğer mutluluğumuz da Türkiye'de akreditasyon sistemi son 3 yıldır büyük bir gelişme kaydediyor. Bugün Eskişehir'de de bunu gördük. Akredite ettiğimiz arama kurtarma birliklerimiz var. Bunlar sahada etkin bir şekilde bizim AFAD arama kurtarma birlikleri ile beraber etkin bir şekilde sahada çalışıyorlar. Bizim için mutluluk verici bir olay" diye konuştu.
`TÜRKİYE, DÜNYADA ÖRNEK ÜLKELERDEN BİRİ´
Türkiye genelinde akredite edilen 63 arama kurtarma birliği olduğunu ifade eden AFAD Başkanı Sezer, AFAD gönüllülerinin de 570 bine ulaştığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa'nın ve dünyanın örnek sistemlerinden bir tanesi. Bu da Türk halkının bu konuya vermiş olduğu ehemmiyetten kaynaklanıyor. Türkiye özellikle afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme bakımından dünyada örnek ülkelerden bir tanesi. Geçen hafta uluslararası bir tatbikat yaptık ve 40'a yakın ülke katıldı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen bir tatbikattı. Orada ulaştığımız kapasiteleri diğer ülkeler de kendilerine örnek olarak almak istiyorlar. Biz Birleşmiş Milletler standartlarına göre arama kurtarma yapıyoruz ve dünyada Birleşmiş Milletler manasında en fazla birliği akredite olan ülke Türkiye. Dünya standartlarında hem sivil toplum kuruluşlarımızı akredite edip eğitimlerini veriyoruz hem de kendi birliklerimizi bu seviyede yetiştiriyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'dan Kırgızistan´a kadar birçok ülkeye de mentorluk yapıyor, eğitimlerini veriyoruz."
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise deprem tatbikatını değerlendirerek, şunları kaydetti:
"Bu tatbikat Ankara AFAD Başkanlığımız ve Eskişehir İl AFAD koordinesinde 5.2 şiddetindeki bir deprem senaryosunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini arkadaşlarımız canlandırdılar. Bildiğimiz ve gördüğümüz kadarı ile Eskişehir bu büyüklükteki bir depremden kendi çabaları, imkan ve kabiliyetleri ile bunu atlatabileceği ile ilgili bir senaryo kurgulandı. Bu senaryoya vakit ayırıp AFAD Başkanımız da katıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve bu anlamda tüm çaba, gayret ve imkanları ile her zaman dün, bugün ve yarın da olacağı gibi bizlerin yanındalar. Onların imkan ve kabiliyetleri ile bizler inanıyoruz ki rabbim öyle afet ve felaketler vermesin ama bu afetlerin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-10-19 15:20:15

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