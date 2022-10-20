Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede (2)

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9 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 3 ilde eskort siteleri üzerinden kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenerek, gözaltına alınan 12 kişi ile gün içerisinde yakalanan 1 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen 13 şüpheliden 9´u tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-10-20 22:27:22



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