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Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi, 5 dakikanın altına düştü

DHA

Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi, 5 dakikanın altına düştü


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce yıl boyunca ambulans kullanan 112 acil servis personeline 'ileri sürüş teknikleri' eğitimi verildi. Bu süreçte 100 personelin eğitim aldığını belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, "Eskişehir özelinde bu eğitimler sonucunda; motosiklet ambulansın da filomuza katılması ve aktif olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte vakaya ulaşım süremiz, 5 dakikanın altına inmiş durumda" dedi.
Eskişehir'de 41 istasyonda 69 ambulans ve 698 personel ile görev yapan İl Ambulans Servisi Başhekimliği, yıl boyunca Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar'dan gelen 100 kadar personele 'ambulans ileri sürüş teknikleri' eğitimleri verdi. Organize sanayi bölgesindeki trafiğe kapalı alanda yapılan yılın son eğitimine 20 personel katıldı. 5 gün süren eğitimlerde ambulans sürücüsü 112 personeli, ani fren, geri ve ileri slalom parkuru ile daralan yollarda direksiyon hakimiyeti güvenli sürüş eğitimlerinden geçirildi. Testleri ve sınavları geçen personele, Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) Başarı Belgesi verildi.
İl ASGE Eğitim Koordinatörü Sercan Özelci, sürücülük yapan mevcut tüm sağlık personeline güvenli sürüş eğitimi verdiklerini söyledi. Personele parkurlarda gerekli sürücülük alışkanlıklarını geliştirmeye ve yanlış olanları değiştirmeye yönelik bir eğitimi programı uyguladıklarını ifade eden Özelci, "Trafiğe çıktığımızda her an bir kaza olasılığı ile karşılaşmamız aşikar. Bu yüzden, karşımıza canlı veya cansız bir varlık çıktığı zaman bunlardan kaçınabilme yeteneğini, mevcut sürücü alışkanlığını geliştirmeye yönelik bir çaba içerisindeyiz. Slalom ve daralan yol parkurlarımız mevcut. Kursiyerlerimizden, parkurlarımızı başarılı bir şekilde geçmelerini istiyoruz. Bu doğal olarak vakaya gidiş-geliş sürelerinde de etkili olacak. Trafikteki diğer sürücülerin alışkanlıklarını da değiştirecek. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atmadan güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacaktır" dedi.
VAKAYA ULAŞIM 5 DAKİKANIN ALTINA DÜŞTÜ
Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, yıl boyunca 100 kadar personele ileri sürüş teknikleri eğitimleri verdiklerini söyledi. Eğitimlerin ardından sürücülerin trafikte vakaya geliş-gidişlerde daha güvenli ve etkin ambulans kullandıklarını anlatan Dr. Pala, "Ambulans ileri sürüş güvenliği ve güvenli sürüş eğitiminde bizim çok güçlü bir eğitmen kadromuz var. Bu sebeple Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'in de bölge kentiyiz. Bu eğitim, bir bölge eğitimi aslında. Yıl başından bu yana yaklaşık 100 arkadaşımıza burada; ambulans sürüşünde hem güvenli sürüş hem de ileri teknikler konusunda eğitimler vermiş olduk. Bu yapılan da yılın son eğitimi. Daha önce motosiklet güvenli ileri sürüş eğitimimiz oldu. Bu sayede bölgedeki tüm ambulans sürücülerimiz hem güvenli sürüş hem de ileri teknikler konusunda eğitim aldı" diye konuştu.
'EĞİTİM İLE TECRÜBE ETMİŞ OLDUK'
Eskişehir'de eğitimler sayesinde ambulansların vakaya ulaşma sürelerinin de 5 dakikanın altına düştüğünü kaydeden Dr. Pala, "Eskişehir özelinde bu eğitimler sonucunda; motosiklet ambulansın da filomuza katılması ve aktif olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte vakaya ulaşım süremiz, 5 dakikanın altına inmiş durumda. Bu anlamda Eskişehir'deki tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten üstün gayretleri ile Eskişehir, şu anda Türkiye'nin en hızlı sürede ambulansa ulaşan ili konumunda" dedi.
Bilecik'te görevli acil tıp teknisyeni Nurseda Gülmez, eğitimlerin ardından ambulans sürücülüğünde öz güveninin arttığını söyledi. Trafikte nelerle karşılaşabileceklerini de eğitimlerde öğrendiğini anlatan Gülmez, "Buraya misafir kursiyer olarak geldik. Eğitim çok verimliydi. Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Burada bunları tecrübe etmiş olduk. Bize öz güven sağlamış oldu. Eğitimlerde aracın hakimiyeti ile alakalı konular, motor bilgileri, zincir takma bilgileri aldık. Trafikte ne ile karşılaşacağımızı, nasıl bir tepki vereceğimizi bilmiyoruz ama burada bunu parkurlarda tecrübe etmiş olduk" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-10-21 11:03:49

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