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Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu

DHA

Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Emrah K. (33), akrabası Yunus (27) ve Elif K. (26) çiftinin bulunduğu otomobilin önüne keserek, rastgele ateş etti. Çift yaralanırken, kaçan şüpheli teslim oldu.
Çukurhisar Mahallesi'nde oturan Emrah K., önceki gün Eskişehir-Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çifti Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışma başlatan ekipler, Emrah K.'nin kaçtığı otomobili Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Emrah K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Emrah K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus ve Elif K. çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-10-21 15:51:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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