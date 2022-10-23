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Üniversiteliler, tasarladıkları 'kötü robotlar' ile yarıştı

DHA

Üniversiteliler, tasarladıkları 'kötü robotlar' ile yarıştı


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Engineering Society of Eskişehir (ESOES) Kulübü'nce ilk kez düzenlenen 'kötü robotlar' yarışmasında öğrencilerin hurda ve oyuncak parçalarından tasarladıkları robotlar, kurulan ringde yarıştırıldı.
Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Engineering Society of Eskişehir Kulübü, hızlı yaygınlaşan ve 'Hebocon' adıyla bilinen 'kötü robotlar' yarışması düzenledi. ESOGÜ Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi´nden 4'er kişilik 16 takım katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Sarıçiçek, öğrencilerin kısa sürede en kötü robotu tasarlamak için birbiriyle yarıştığını ifade ederek, "Etkinliği üniversitemizin öğrenci kulübü düzenledi. Öğrencilerimiz masadaki oyuncak ile robotik parçaları birleştirerek, robotlar tasarlayacak. Bunları da yarıştıracaklar. Burada amaç en iyi robotu yapmak değil; adı üzerinde kötü robot yarışması. Dünyada ilk olarak Japonya'da yapıldı. 'Hebocon' olarak adlandırılıyor. Eskişehir'in ilk robot yarışması bu" dedi.
EN KÖTÜ ROBOT İÇİN 2 SAAT SÜRE
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi ve ESOES kulübü Başkanı Karahan Sarıkaya ise takımların motor ve batarya dışında oyuncular kullanarak robot tasarladıklarını söyledi. Karahan, "Türkiye'de çok üst düzey robot yarışmaları yapılıyor. Bunun aksi giden trend bir yarışma düzenliyoruz. 16 farklı yarışmacı takımız var. Çok asgari parçaları var. Motor ve batarya gibi çok basit parçalar. Buradaki oyuncak ve hurdaları ekleyerek, yapabildikleri en basit robot ile yarışmaya katılıyorlar. İki saat içerisinde en basit robotu geliştirip, yarışmaya çalışacaklar. Hazırlanan robotlar kurulan ringimizde birbirlerine karşı savaşıyor. Osmangazi Üniversitesi'nin yanı sıra ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nden gelen takımlarımız var" diye konuştu.
OYUNCAK SEÇİMİ SIRASINDA İZDİHAM ÇIKTI
Öğrenciler, robot yapmak için salon ortasına konulan masalarda aralarında hurda, oyuncak ve kağıtların olduğu malzemeleri 2 dakika içerisinde toplayıp, kendi alanlarına götürdü. Öğrencilerin robot malzemeleri alabilmek için birbiriyle mücadelesi izdihama dönüştü. 16 takım kendi masalarında 2 saat süreyle 'kötü robot' tasarladı. Kimileri mukavvayı robotlarına kalkan olarak tasarlarken, bazıları da oyuncak bebekleri kullandı.
Robot tasarlayan öğrencilerden Taha Kahraman, robot için oyuncak iş makinesi kullandıklarını belirterek, "Robotumuzda küçük tekerlekler kullandık. diğer robotlara karşı eğitimli bir ön panel ile süngerler kullandık. Özellikle robotu tasarlarken çok eğlendik. Bizim için çok keyifli bir deneyim oldu" dedi.
KÖTÜ ROBOTLAR RİNGDE YARIŞTI
Tasarlanan robotlar kurulan ringde, mücadele de etti. Yarışmanın sonunda ESOGÜ'den Pulsar takımı birinci olarak bin liralık ödül kazandı. Yarışmada Berbots takımı ikinci olurken, BBTK Girls takımı da en iyi tasarım ödülü kazandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-10-23 12:11:51

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