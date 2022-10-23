Tartıştığı akrabalarına kızıp, evlerini ateşe verdi (2)

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KUNDAKÇI TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Eskişehir´de bir ay önce tartıştığı 2 akrabasının evini yanıcı madde dökerek ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan İlker K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlu ile birlikte gözaltına alınan Mehmet K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)ESKİŞEHİR, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2022-10-23 19:36:43



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