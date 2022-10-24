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Eskişehir'de 650 kilo kaçak tütün ve 47 bin makaron ele geçirildi

DHA

Eskişehir'de 650 kilo kaçak tütün ve 47 bin makaron ele geçirildi


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin baskın yaptığı depoda 650 kilo kaçak tütün ve 47 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 depoda kaçak sigara imal edilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle takibe alınan 3 şüpheliye ait 2 depo, 2 araç ve 1 eve baskın yapıldı. Aramalarda 47 bin filtreli boş sigara kağıdı, satışa hazırlanmış 4 bin 200 kaçak sigara, 650 kilo kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-10-24 10:34:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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