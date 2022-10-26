Bor madeninde heyelan tatbikatı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/SEYİTGAZİ(Eskişehir),(DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesindeki ETİ Maden Kırka İşletme Müdürlüğü'nde AFAD ekiplerince maden kazası tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği açık bor madeninde heyelan meydana gelirken, yığınlar arasında kalan işçiler, ekiplerce kurtarıldı.

Seyitgazi ilçesindeki ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü´nde AFAD Eskişehir ekiplerince heyelan ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, ETİ Maden yöneticileri ile kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikat senaryosuna göre açık maden ocağında heyelan meydana geldi. İkisi hafif 4´ü ağır yaralı olmak üzere 6 işçi yaralanırken, bazı çalışanlar bor madeni yığınları altında kaldı. İhbar üzerine ETİ maden, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri harekete geçti. Heyelan bölgesinde yığınlar altında kalan işçiler kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Senaryo gereği trafoda yangın çıktı. ETİ maden ile Seyitgazi Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü.

GERÇEĞİ ARATMADI

Bor yığınların altında kalan işçilerin kısa sürede çıkarılması ve yangının söndürülmesiyle başarıyla sonuçlanan tatbikat, gerçeği aratmadı. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, tatbikatta; 15 AFAD, 20 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, 21 de jandarma personeli olmak üzere, 56 kişinin görev aldığını söyledi.

AFAD İl Müdürü Recep Bayar ise Eskişehir´de yüksek hızlı tren ve deprem tatbikatının ardından maden kazası tatbikatının da başarıyla tamamlandığını söyledi. Tatbikatlarda şehrin kendi imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Bayar, şunları kaydetti:

"2022 yılı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından tatbikatlar yılı ilan edilmiş bulunmakta. Kısa zaman önce Amasra´da maden kazası yaşandı. İlimizde de deprem ve maden kazası ile ilgili tatbikatlar yaparak ilin güç ve imkanlarını test ediyoruz. Varsa eksiklerimizi belirlemek üzere bu tatbikatı Kırka Bor İşletmemiz ve AFAD Müdürlüğümüz birlikte planladık. Burada sadece ilimizin imkanlarını test ederek müdahalelerde bulunuyoruz. Şu anda Kırka Bor Maden İşletmesi'nde bir hafta önce yaşanmış olan 5.2 büyüklüğünde bir depreme bağlı olarak bir setin çökmesi ve altında işçiler ve iş makineleri kalması, akabinde bir trafo patlaması, akabinde setlerde çatlama olmasından dolayı sızıntıya müdahale çalışması yapılıyor. Bu çalışmalarda ilimizde Kırka Bor işletme müdürlüğümüz ile kurumlarımız ve AFAD´ın koordinasyonunu test ediyoruz. Varsa eksiklerimizi belirleyip daha iyi hizmet ve güvenlik sunabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Seyitgazi Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-10-26 12:37:59



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