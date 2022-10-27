Tramvayla cipin arasında sıkışan motosikletliyi aracı kaldırıp kurtardılar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de park halindeki cip ile geçen tramvaya çarpıp arasında sıkışan motosikletli Batuhan Çakıcı (22), hafif yaralandı. Çevrede toplananlar, Batuhan'ı çıkarabilmek için cipi elleriyle kaldırıp hareket ettirdi. O anlar kazayı gören kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza, dün akşam Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Çakıcı, kullandığı motosikletle Millet Caddesi'nden geçerken, park halindeki ciple o sırada geçen tramvaya çarparak, aralarında sıkıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan Çakıcı'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için toplanan kalabalıktakiler, cipi elleriyle kaldırıp kenara çekmeye çalıştı. Batuhan Çakıcı, uzun uğraşlarla, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi olay yerinde yaptığı Çakıcı, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Çevrede toplananların Batuhan'ı kurtarma çabası, birinin cep telefonuna yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu edildiğini söyleyen Batuhan Çakıcı, sosyal medyada paylaşım yaparak, "Tramvayla yol kenarına yanlış park eden aracın arasında kalarak sıkıştım. Sosyal medyada kaza yerinde çekilen videoları gördüm. Çevredeki insanlar aracı kaldırarak kenara almış, öylelikle sıkıştığım yerden çıkarılmışım. Duyarsız kalmayıp yardımıma koşan herkese çok teşekkür ederim. Hastanede tedavim tamamlandıktan sonra taburcu edildim. Şu an evimdeyim. Sağlık durumum da gayet iyi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-10-27 13:39:17



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