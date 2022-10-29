'29 Ekim'e özel koreografi; 1000 kişi hilal, akrobasi uçağı ise yıldız oldu



Engin ÖZMENCaner AKSUOğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1000 kişi hilal şeklini alıp koreografi oluşturdu. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Pit's S2B' isimli uçağı da yıldız olarak kullanıldı. Koreografinin ardından Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçuşu ise nefes kesti.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği ay yıldız koreografinin 9'uncusunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde özel olarak hazırladı. Yeşilköy Mahallesi'ne çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen gönüllü, yaklaşık 1000 kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Pit's S2B' isimli akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı. Ay yıldız koreografisinin ardından etkinliğe katılanlardan 100 kişi M.S.Ö. Hava & Uzay Müzesi envanterindeki uçak ve helikopterle ilk kez uçuş deneyimi yaşadı.

ÖZEL GÖSTERİ

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün Cumhuriyet coşkusunu yaşamak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi´nde toplandık. Burada her sene yaptığımız Cumhuriyet fotoğrafı etkinliğimizi 9'uncu kez düzenledik. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte büyük bir ay yıldız fotoğrafı çiziyoruz. Hilali binlerce kişinin katılımıyla oluşturuyoruz, ayrıca yıldızı da Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçağı oluşturuyor. Fotoğraf çekiminin ardından da Semin Öztürk Şener muhteşem gösterisiyle gökyüzünde hayranlarına bir akrobasi gösterisi gerçekleştirdi" dedi.

Geleneksel koreografinin ardından Semin Öztürk Şener, 'Pit's S2B' adlı uçağıyla gösteri yaptı. Katılımcıların ilgiyle izlediği Şener, uçuşun ardından imza dağıttı. Şener'in hayranları, imza çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ

2022-10-29 16:06:54



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