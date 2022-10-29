Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99´uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Porsuk Çayı´nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi, alayı kıyıda Türk bayraklarıyla karşıladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 99´uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı´nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Eskişehir´in yanı sıra çevre illerden gelen binlerce kişi alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı gondolundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2022-10-29 20:29:52



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