Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa 5 yıl 5 ay hapis



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Gökhan Peker (30), 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son durakta, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, darbettiği Odabaşı'nı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, Gökhan Peker'in tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Davanın Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen üçüncü duruşmasına tutuksuz sanık Gökhan Peker, kardeşi Perihan Peker ile avukatlar katıldı. Son sözleri sorulan Gökhan Peker ile Perihan Peker, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, Gökhan Peker hakkında `kasten yaralama´ suçundan 3 yıl, `tehdit´ suçundan 8 ay ve `kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret´ suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın, daha önce işlediği suçtan aldığı ceza nedeniyle mevcut cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına karar veren mahkeme, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına ve adli kontrol kararının devamına hükmetti. Perihan Peker hakkında ise 'tehdit' suçundan 500 TL, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Perihan Peker'in 5 yıl süreyle denetim altına alınmasına karar verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-11-01 17:18:37



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