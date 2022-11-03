Eşini öldüren Sibel'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor alınacak



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'DE, tartıştığı kocası Tahir Yıldız'ı (35), göğsünden bıçaklayarak öldüren Sibel Yıldız (25) mahkemedeki savunmasında, "Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Son doğurduğum çocuğun babası zaten eşim değildi" dedi. Maktulün kardeşleri ise Yıldız´ı, ağabeylerini aldatmakla suçladı. Mahkeme heyeti sanığın duruşmadaki ifadeleri nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Olay, geçen yıl Ekim ayında Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Tahir ve Sibel Yıldız çifti arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sibel Yıldız, kocası Tahir Yıldız´ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Sibel Yıldız, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame ile Sibel Yıldız hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sibel Yıldız hazır bulundu. Yıldız yaptığı savunmasında olay günü eşiyle boşanma konusu için tartıştıklarını belirterek, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Son doğurduğum çocuğun da babası zaten eşim değildi. Fakat kim olduğunu bilmiyorum. Ben bu ilişkilere kendi rızamla girmedim. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine ben evden çıkıp ailemin yanına gittim. Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" dedi.

MAKTÜLÜN KARDEŞİ DE SANIĞA ALDATMAKLA SUÇLADI

Tahir Yıldız'ın kardeşi A.K., "Olay öncesinde kardeşimle sanık arasında kardeşimi aldatması nedeniyle sık sık tartışma yaşanıyordu. Benim telefonumdan da sanık daha öncesinde birkaç erkekle telefonla konuşmuştu. Ben hatta sanıkla bu nedenle sorun yaşayıp şikayetçi oldum. Fakat ağabeyimle sorun yaşamasınlar diye şikayetimden vazgeçmiştim" dedi.

Tahir Yıldız'ın diğer kardeşi D.S. ise, "Ben olaydan üç hafta önce kardeşimle telefonla konuştuğumda eşiyle tartıştıklarını, sanığın hamile olduğunu, çocuğun kendisinden olmadığını, evde kendisi yokken başkalarını eve aldığını ve bu nedenle tartıştıklarını söylemişti. Şikayetçiyim" dedi.

AKIL SAĞLIĞI TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti sanığın duruşmadaki ifadeleri nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-11-03 17:26:45



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