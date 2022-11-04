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Eskişehir'de 22 FETÖ şüphelisi adliyede

DHA

Eskişehir'de 22 FETÖ şüphelisi adliyede


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık talimatı üzerine FETÖ üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde 'güncel askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, kamu kurumlarına sızma faaliyeti kapsamında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, 1'i askeri yapılanmada mahrem imam olan özel sektör çalışanı, 6 ihraç albay, ihraç 2 yarbay, 1 muvazzaf binbaşı, ihraç 5 üsteğmen, 1'i aktif diğeri meslekten ihraç 2 doktor, ihraç edilen 1 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 öğretmen, 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 7 bin 670 euro, 16 bin 75 dolar ve 29 bin 500 TL ve çeşitli ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Yunusemre Devlet Hastanesi'ne getirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-11-04 14:42:16

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