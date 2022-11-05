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Kaplıcada odadaki esrarı 'Akça' buldu

DHA

Kaplıcada odadaki esrarı 'Akça' buldu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarmanın narkotik köpeği 'Akça' ile arama yaptığı kaplıca odasında 665 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Mihalgazi İlçe Jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarıılıca Mahallesi'ndeki kaplıcada, F.U.'nun kaldığı odada esrar bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma narkotik köpeği 'Akça'nın da kullandığı aramada, 665 gram esrar ile 35 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-11-05 12:01:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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