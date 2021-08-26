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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Kovid-19'da ev içi bulaş ve sosyal etkinliklere dikkati çekti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının ana kaynağının ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinlikler olduğu uyarısında bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Kovid-19'da ev içi bulaş ve sosyal etkinliklere dikkati çekti
AA

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, Delta varyantının Kovid-19'a neden olan virüsün önceki türlerine göre daha çok enfeksiyona yol açtığını ve daha hızlı yayıldığını belirtti.

Aşılanmamış kişilerde Delta varyantının, önceki Kovid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabildiğini vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:

"Aşılar, bu varyant da dahil olmak üzere, Kovid-19'a yakalanma riskini azaltır, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu ve olası diğer varyantların yayılmasını önlemek için aşı olun, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Dünyada az da olsa Kovid-19 geçirenler hastalığa tekrar yakalanabilmektedir. Bu kişilerin de aşı olmaları hastalığa yeniden yakalanmalarını önlemektedir.

Eskişehir'de vakaların büyük çoğunluğu, ev hanımı, öğrenci, emekli ve benzeri çalışmayan kesimdir. Çalışmayan kesim içinde ev hanımları en fazla Kovid-19'a yakalananlardır. Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir. Bazı vakalarda görüyoruz ki, aynı aile içinde aşılı olanlar hastalığa yakalanmazken, aşısız olanlar enfekte olup hastalığı yaymakta hatta bu kişilerde yoğun bakım yatışı ve ölüm dahi görülmektedir. Bu nedenle kişilerin hem kendisinin aşılanması hem de yakın çevresini aşılatması önemlidir. Herkese çağrımız kendilerinin aşılanırken yakın çevresini de aşılanmaya teşvik etmesidir. Aşılanın, aşılatın."

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