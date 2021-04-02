Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir merkezli Kayseri, Bursa ve İstanbul'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve araçlarındaki aramada, ses sistemi ve meyve kutusunun içi ile zulalanmış alanlarda 1 kilo 131 gram metamfetamin, 1 kilo 12 gram esrar, 2 bin 298 uyuşturucu hap, 51,23 gram bonzai, 40,65 gram kokain, 1 hassas terazi, 6 tüfek ve çok sayıda kartuş, 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.