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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        Eskişehir merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

        Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon lira dolandıran ve Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 01:38 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:50
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        Kredi dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama
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        Bankadan aradığını, kredi çekmek isteyen vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek 70 olayda 5 milyon lira dolandırıcılık yapan şüpheliler, polis tarafından tespit edildi.

        Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla yakalanan 2'si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre; adliye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Eskişehir
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