Eskişehir merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama
Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon lira dolandıran ve Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Bankadan aradığını, kredi çekmek isteyen vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek 70 olayda 5 milyon lira dolandırıcılık yapan şüpheliler, polis tarafından tespit edildi.
Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla yakalanan 2'si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; adliye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.