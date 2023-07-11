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        Eskişehir Şehir Hastanesinde yeni açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden 350 kişi yararlandı

        Eskişehir Şehir Hastanesinde 80 ve üzeri yaştaki bireylerin aktif ve üretken hayat sürmesi için geçen ay hizmete alınan Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden 350 kişi yararlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 13:05
        Eskişehir'de Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden 350 kişi yararlandı
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        Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran'da hastanenin bünyesinde faaliyete başlayan Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde 80 ve üzeri yaşa sahip bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

        Hastaların hastaneden eve, evden hastaneye nakli organize edilerek tıbbi bakımı için gerekli hizmet koordinasyonu sağlanan merkezde geriatri uzman hekimi, aile hekimi uzmanı, gerontolog, iki hemşire, yaşlı sağlık bakım personeli ve tıbbi sekreter görev yapıyor.

        İhtiyaç halinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve manevi destek uzmanın da görevlendirildiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezi açıldığı günden bu yana 350 vatandaşa hizmet sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, Sağlık Bakanlığının 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek amacı taşıyan sağlıklı yaş alma merkezlerinden birini Eskişehir Şehir Hastanesinde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Yaşlı nüfusun arttığı Türkiye'de söz konusu merkezlerin önemli olduğunu vurgulayan Bildirici, "Yaşlılarımız için oldukça anlamlı ve faydalı olan bu proje nedeniyle Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya emekleri için teşekkür ederim. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonu doğrultusunda hastanemizde Sağlıklı Yaş Alma Merkezimiz için gerekli ekip ve alt yapıyı hazırladık." ifadelerini kullandı.

        Merkezde geriatri uzmanı olarak görev yapan Dr. Yelda Öztürk ise Bakan Koca'nın önem verdiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde 80 yaş üstü yaşlılarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşıp, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin multidisipliner ekip tarafından sunulmasının hedeflendiğini vurguladı.​​​​​​​

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