DHA

Sarıcakaya ilçesine bağlı kırsal Laçin Mahallesi'ndeki 7 evde yaşayan 18 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitifi çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 490 nüfusa sahip olan mahalle için karantina kararı aldı.

DHA'nın haberine göre, filyasyon ekipleri tarafından yapılan inceleme sonunda da 20 kişinin pozitif vakalar ile temaslı olduğu belirlendi. Karantina kararı doğrultusunda mahalleye giriş ve çıkış Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce kapatılarak, kontrol altına alındı. Pozitif vakaların mahalledeki bir cenaze törenine katılıp, virüs kaptığı iddia edildi.

34 ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Kentteki bir lisede de 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin görev aldığı sınavlara girdiği tespit edilen 34 öğrenci, evlerinde karantinaya alındı.

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