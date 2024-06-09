Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eskişehir’de ‘onur yürüyüşü’ne 10 gözaltı

        Eskişehir’de ‘onur yürüyüşü’ne 10 gözaltı

        Eskişehir'de 'Onur yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 'onur yürüyüşü'ne 10 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir’de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı. Onur yürüyüşü adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup üyeleri LGBT bayrakları açarak sloganlar attı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak grup, slogan atıp yürüyüş yapmak isteyince Çevik Kuvvet ekipleri müdahale edildi.

        Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 5’i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç açıklamalar yapıyor!
        Ali Koç açıklamalar yapıyor!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"