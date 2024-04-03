Eskişehir’in ilk kadın başkanı Ünlüce, görevine başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayşe Ünlüce, yaklaşık yüzde 51 oy alarak başkan seçildi. Eskişehir İl Seçim Kurulu’nca tamamlanan resmi işlemlerin ardından bugün Ünlüce’nin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer merkez ilçe belediyesi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da mazbatalarını aldı.

Eskişehir Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Yılmaz Büyükerşen ve Ayşe Ünlüce ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde Türk bayraklarıyla karşılandı. Makam odasındaki devir teslim törenin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Yılmaz Büyükerşen, başkanlık görevine veda ettiğini ifade ederek, “Size bir şey söyleyeyim mi? Yaptığım şeyler ne kadardır bende bilmiyorum sayısını, arkadaşlar tutuyorlardır hesabını, belgelerde de var. Ama size bir belediye sarayı bırakamadım. Son dönemlerde gezdiğim şehirlerde, belediyelerin A’dan Z’ye ithal malı mermerlerle birlikte nasıl binalar yaptığını gördüm. Sarayla yarış içerisine girmişler hepsi. Ben Eskişehir aşığıyım, Eskişehir’i ve bu Eskişehir topraklarında yetişmiş, kardeşim ferasetine, feragatine her yönüyle kefil olduğum sizlere, diğer iki merkez ilçe belediye başkanlarıyla, ilçelerdeki belediye başkan adaylarımla kadın ve erkek Belediye Meclis üyelerini sizlere emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

'BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK' Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de çok çalışarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Eskişehir Büyükşehir belediyemizin başkanlık makamında sevgili benim hocam, çınarımız, şansımız, büyükşehir belediye başkanımızdan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mührünü teslim aldım. 25 yıldır, çeyrek asırdır, bu şehre hizmet eden, Eskişehir’i farklı bir belediyecilik anlayışıyla tanıştıran ve bizim her zaman, kent kimliğimizle gurur duyduğumuz, bu şehri yaratan, sevgili Yılmaz Büyükerşen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni yok. Oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimin belediye başkanıyım. Hangi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımın, büyükşehir belediye başkanıyım. Biz asla ayrışmadan, asla farklılaştırmadan, ötekileştirmeden, hep birleşerek, hep direnerek, hep barışarak birlikte hizmet edeceğiz bu şehre diyorum. 14 ilçemiz ve 540 mahallemize adaletle en ücra köşelerine kadar hizmet götüreceğiz. Ne demiştik hep mitinglerde, 'kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız' demiştik. Şimdi de diyoruz ki 'beraber, çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız” diye konuştu.