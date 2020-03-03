AA

Eskişehirli Rahim Dede "kefen parasını" Mehmetçik Vakfına bağışladı



- 80 yaşındaki yardımsever Rahim Barış: -"Paranın bir ehemmiyeti yok. Bugün devletimize, milletimize lazımsa diye kefen paramı bağışladım. Yine olsun, yine bağışlarım"

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'de emekliliğini yaşayan Rahim Barış (80),biriktirdiği 10 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Odunpazarı Mahallesi'ndeki evinde AA muhabirine açıklama yapan Barış, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit haberlerini büyük üzüntüyle karşıladığını, teröre karşı mücadele veren Türk askerine imkanları ölçüsünde destek olmak istediğini anlattı.

Lüks bir evde yaşamadığını, gerekirse evini de Mehmetçik için hibe etmeye hazır olduğunu belirten Barış, şöyle konuştu:

"Paranın bir ehemmiyeti yok. Bugün devletimize, milletimize lazımsa diye kefen paramı bağışladım. Yine olsun, yine bağışlarım. Bağış yaptığımı duyanlar duygulanıp beni telefonla arıyor. Dua edenler oldu. Devletimiz, milletimiz var olsun. Ben 80 yaşındayım. Ne yapacağım parayı? Belki ordumuz bir İHA daha yapar. Herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum."

Türkiye'deki tüm emeklileri bağışa davet eden Barış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikayı beğendiğini, Türk halkının devlete gerekli maddi ve manevi desteği vermesi gerektiğini söyledi.

,Selçuk Kızıldağ