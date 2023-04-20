Minibüsün eksik parçalarını çeşitli illerden temin ettiğini dile getiren Akkaya, "Izgara, koltuk, tampon, anten, far ve stop lambası gibi eksik parçaların tamamını orijinal olarak aldım. Bunları tamamlarken üyesi olduğum 'Vosvos Eskişehir' grubu da çok yardımcı oldu" dedi.