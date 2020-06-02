Eskişehirli sanayiciler antimikrobiyal kumaştan maske ve önlük üretecek

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Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre ESABİGEM, Nanotech firması bünyesindeki üniversite öğretim üyelerinin SARS virüsüne karşı geliştirdiği teknolojinin patent ve araştırmalarını raftan indirerek ticarileşmesi için çalışma başlattı.

Üretilen söz konusu maske ve önlükler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, tüm ezberleri bozan küresel salgının etkisini azaltacak çalışmaların hızlandığı bu süreçten en çok etkilenen sanayi sektöründe çarkların mutlaka dönmesi gerektiğini aktardı.

Yeni teknolojilerin salgına karşı kullanılmasının önemine değinen Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Salgınla birlikte araştırmaya girdik. Özellikle üniversitelerdeki bilimsel bilginin hayata dahil edilmesi için harekete geçtik. Antimikrobiyal kavramı son günlerde çokça kullanılmakta ve bu alanda çalışmalar gerçekleştirilmekte. Biz de üniversitelerimiz ve Ar-Ge şirketlerimizle ne yapabilirizi sorguladık. Yaptığımız çalışmalar sonrası koruyucu nitelikte, nanoteknolojik antimikrobiyal özelliklere sahip ürünlerin gerekliliği ortaya çıktı. Salgın ile üretimine başladığımız maskeleri ileri teknoloji içeren ürünler haline getireceğiz. Bir tekstil ürünü olan maskelerde veya benzeri yüzeylerde tutunan organizmaların önüne geçen üretime başlayacağız."

- "Antimikrobiyal özellik, gümüş içeren kalsiyum fosfat esaslı malzemeyle sağlandı"

Nanotech Şirket Müdürü Prof. Dr. Aydın Doğan da ileri teknoloji ve yüksek koruyucu özelliği bulunan malzemenin çalışmalarına uzun süre önce başlandıklarını belirtti.

Geliştirilen nanoteknolojik antimikrobiyal kumaşın yoğun Ar-Ge sürecinde ortaya çıktığını ve patentli olduğunu aktaran Doğan, "Bu üründe söz konusu antimikrobiyal özellik, gümüş içeren kalsiyum fosfat esaslı biyo-uyumlu malzemelerden sağlandı. Koruyucu nitelikte nanoteknolojik antimikrobiyal maske, önlük gibi ürünler üzerinde uygulamalar yaptık. İleri teknoloji ürünlerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve devamında Eskişehir Sanayi Odamızın desteğiyle sağlıklı bir toplum için pandeminin yayılmasını önleyecek nitelikte ürünler haline getirilmiştir. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.