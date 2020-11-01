Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1
Stat: Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 46 Buğra Çağlıyan),Berkay Tanır, Sholaja (Dk. 46 Kaan Gül) (Dk. 73 Bedirhan Altunbaş),Alimi (Dk. 86 Onur Arı),Onur Bayramoğlu
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren (Dk. 66 Bora Yılmaz),Hadzic (Dk. 82 Bertuğ Bayar),Çekdar Orhan (Dk. 82 Gökmen Aydoğdu),Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 66 Onurcan Güler),Doğukan Nelik, Bjarnason (Dk. 90+1 Yavuz Serdar Özbakan),Taha Yalçıner
Gol: Dk. 29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Berkay Tanır (Eskişehirspor),Dk. 71 Bjarnason (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Akhisarspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Eskişehirspor’da Kıvanç Karakaş’ın pas hatası sonucu araya giren Çekdar Orhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Akhisarpor’u öne geçiren golü attı. 0-1
46. dakikada Onur Bayramoğlu’nun ortası sonucu müsait pozisyonda olan Buğra Çağlıykan’ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
69. dakikada Bilal Ceylan’ın sol kanattan açtığı yerden orta sonucu topla buluşan Kaan Gül, topu dışarı vurarak beraberlik şansını kaçırmış oldu.
72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Akhisarsporlu oyuncu Onurcan Güler’in şutu, üstten auta gitti.
87. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Eskişehirsporlu Erdal Akdari’nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucunda vurulan ters bir kafa vuruşu ile top son ada dışarı çıktı.
90. dakikada kalesinden çıkarak ceza sahası içine gelen Ekrem Kılıçarslan'ın pası sonucunda Akhisarlı savunma oyuncuları topu son anda dışarı attı.
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