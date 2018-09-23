Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Alperen Kocabaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+3 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Mevlüt Çelik)
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon (Dk. 9 Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Balogun (Dk. 65 Jefferson), Mahmut Bilir (Dk. 78 Yusuf Türk), Rıdvan Şimşek
Sarı kartlar: Dk. 11 Talha Erdoğan, Dk. 56 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Mehmet Feyzi Yıldırım ve Semih Güler ( Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.
45. dakikada Mehmet Feyzi'nin ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan'ın ceza alanı içindeki şutunda kaleci Ekrem son anda topu kornere çeldi.
49. dakikada Oğulcan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
71. dakikada Jafferson'un ceza alanı dışındaki sert şutunda top üstten auta gitti. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ