Spor Toto 1. Lig'in 10 haftasında Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve 5 maç sonra kazanarak bu sezonki ikinci galbiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında topla daha fazla oynayan taraf İstanbulspor olurken, her iki takımda net fırsatlar üretmekte zorlandı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarının 68. dakikasında Eskişehirspor, Furgan Polat'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda beraberlik golü için bastıran İstanbulspor'a Eskişehirspor savunması izin vermedi ve karşılaşma 1-0'lık skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Eskişehirspor bu sezon ikinci galibiyetini alırken puanını 8'e yükseltti. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

Eskişehirspor: 1 - İstanbulspor: 0

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semin Güler, Tolga Yakut (Dk. 81 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+1 Metehan Altunbaş), Talha Erdoğan (Dk. 72 Alperen Kocabaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 79 Barış Örücü), Onur Ergün, Cajic (Dk. 72 Murat Duruer), Arif Morkaya, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Bauque (Dk. 60 İbrahim Halil Çolak)

Gol: Dk. 68 Furgan Polat (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Muhsin Yıldırım, Dk. 32 Cajic, Dk. 83 Akaminko, Dk. 90+3 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 71 Talha Erdoğan, Dk. 82 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

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