Maçtan dakikalar
26. dakikada Jesse’nin yerden ortasında topla buluşan Talha Erdoğan’ın zayıf şutu, Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ı geçemedi.
33. dakikada kendi yarı sahasından topu kapan Jesse’nin ceza sahasının dışından attığı şut, az farkla auta çıktı.
51. dakikada Talha Erdoğan’ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil Öner’in şutu direkten döndü.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Sertaç Çam, ceza sahasının içine girerek çektiği şut ile meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1
65. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı en direk serbest vuruşu kullanan Milinkovic’in ortasında, dönen topa vuran Kamal Issah çerçeveyi tutturamadı.
84. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre Güral, kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı. 1-1
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