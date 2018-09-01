STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Oğuz Terzi
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 72 Alperen Kocabaş), Furgat Polat (Dk. 79 Utku Kızılkaya), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 90 Tolga Yakut), Fıratcan Üzüm
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Fakih Tultak, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Bliznichenko (Dk. 60 Ali Kemal Yıldız), Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (Dk. 62 Arif Bostancı)
GOLLER: Dk. 14 Talha Erdoğan (Eskişehirspor), Dk. 29 Berk Kervankıran (kendi kalesine) ( Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Bliznichenko, Dk. 75 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ