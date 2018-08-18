Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı istatistikleri

Eskişehirspor ve Balıkesirspor, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Eskişehirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Balıkesirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 681. İddaa'da Eskişehirspor kazanır 4.60, berabere biter 3.75, Balıkesirspor kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Eskişehirspor son haftadaki Adanaspor müsabasında 0-3 kazandı.

Balıkesirspor ise Manisaspor karşılaşmasında 4-1 kazandı.

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