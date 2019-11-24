Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Eskişehirspor'da başkanlığa Mustafa Akgören seçildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Mustafa Akgören seçildi.

Mustafa Akgören

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tek listeyle gidilen kongreye 998 delegeden 220'si katıldı.

Delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilen Akgören, burada yaptığı konuşmada, 49 yaşında olduğunu ve 5 yaşından bu yana Eskişehirspor'un maçlarına gittiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana kulüp başkanı olmayı hayal ettiğini ifade eden Akgören, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde arkadaşlarımızla toplantı yaptık, kent dışından gelen ve Eskişehirspor'la hiçbir ilgisinin bulunmadığı kişilerin aday olacağını söylediler. Birçok insanla görüştük, gerçekten de olacaklarmış. 49 yaşındayım 5 yaşından bu yana Eskişehirspor maçlarına gidiyorum. Eskişehirspor kültürümüz, sevdamız birçok olumsuzlukları gördük, hepimiz tribünlerden geliyoruz. Eskişehirspor'un hamuru ile yoğrulmuş yönetim kurulu üyelerine kefilim. Çocukluğumdan beri kulübe başkan olmayı hayal ettim. Eskişehirspor'un menfaati için her zaman takımın yanında olacağız."

Eskişehirspor'un, tarihinin en zor günlerini yaşadığını ancak bu durumdan kurtulmanın imkansız olmadığını vurgulayan Akgören, tutamayacakları hiçbir sözü vermeyeceklerini, tek amaçlarının ligde kalmak olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN
FUTBOL3. gol geldi
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı | CANLI YAYIN
FUTBOLYanal'ın 11'i belli oldu! Forvette sürpriz
Arda Turan ve Galatasaray isterse Başakşehir hazır!
FUTBOLArda ve G.Saray isterse Başakşehir hazır!
Christian Luyindama'da şoke eden gelişme!
FUTBOLLuyindama'da şoke eden gelişme!
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i! Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLForvette kim oynayacak?
Kayserispor: 1 - Sivasspor: 4 | MAÇ SONUCU ve MAÇI ÖZETİ! Kayserispor - Sivasspor MAÇI ÖZETİ!
FUTBOLLider Yiğido tutulmuyor!
Asya'nın en büyük kupası Bafetimbi Gomis'in
FUTBOLAsya'nın en büyük kupası Gomis'in
Samsunspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSamsunspor 5 golle kazandı
Maç öncesi öğretmenlere çiçek
FUTBOLMaç öncesi öğretmenlere çiçek
Bülent Uygun'dan kadro dışı açıklaması!
FUTBOLKayserispor'da kadro dışılar geliyor!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X