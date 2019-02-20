Eskişehirspor’da Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Gökhan Yıldırım, basın mensuplarına altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, scout departmanlarının çalışmaları kapsamında sol açık mevkinde oynayan 2000 doğumlu yetenekli bir ismi kulübe kazandırmak üzere olduğunu ifade etti. Wyscout sisteminin çok önemli olduğunun altını çizen Yıldırım, "Wyscout denilen bir sistem var, dünyada kullanılan bir sistem. Afrika’dan tutun Yeni Zelanda’ya kadar amatör ya da profesyonel takımların hepsinin kullandığı bir sistem. Scout departmanı şu andan çok ciddi bir gayret içerisinde ve 16-17-18 yaş bandında kısa vadede A takıma kazandırabileceğimiz oyuncuları araştırıyorlar. Gerek şehrimizde gerekse ülkemizde çok yetenekli oyuncular var. Bu oyuncuların tespit edilmesi noktasında scout ekibine ihtiyacımız var. Şu an 2000 doğumlu bir sol açığı departmanımız inceliyor ve her an kulübümüze getirebiliriz. Transfer yasağımızı evet kaldırdık ama olası bir yasak daha gelirse şehir dışından ve ülke dışından getireceğimiz bu oyuncular 6 ay kulübümüzde lisanslı bekledikleri takdirde yasak olsa da profesyonel olarak lisans çıkarılabiliyor” dedi.
"12 FARKLI DEPARTMAN OLUŞTURDUK"
Eskişehirspor’un futbolunun gelişmesi adına departmanlar oluşturduklarını bildiren Asbaşkan Yıldırım, "Futbolun saha içindeki gayretleri dışında saha dışında da önemli çalışmalar yapılmasıyla geliştirilebileceğine inanıyoruz. Sadece sahada bir antrenörle bu işi çözemeyeceğimizden dolayı bilimden, teknolojiden yararlanılması gerektiğine inanıyoruz. 12 farklı departman oluşturduk. Maç analiz departmanında her hangi bir müsabaka ya da antrenman kayıt altına alınıyor. Orada yapılan hataların tespit edilerek ilgili antrenöre yaptığı hataları görsel olarak verip, çocukların yaptığı hataları izleyip tekrar bunların yapılmamasına olanak sağlayacak bir departman. Bizim için kaleciler de çok önemli. Burada da ayrı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
"KENDİ EVLATLARI ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜNE YETECEKTİR"
Son olarak Eskişehirspor’un oyuncu bazında Eskişehir’de yeterli kaynağının olduğunu aktaran Yıldırım, "Biz Eskişehirspor’a gerçekten değer katacak, oynayacak kapasite olan oyuncular dışında hiçbir oyuncunun kulüpte bulunmasını istemiyoruz. Eskişehir gençliğiyle önemli bir şehir, Eskişehir’in kendi kaynakları, kendi evlatları Eskişehirspor kulübüne yetecektir. Kendi şehrimizden gelecek oyuncularla yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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