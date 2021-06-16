Eskişehirspor İkinci Başkanı Fatih Baturaygil, kırmızı-siyahlıların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptıkları iki kongrede de başkan adayının çıkmadığını belirten Baturaygil, "28 Haziran’a kadar Eskişehirspor başkanını seçmezse kulüp kayyuma gidecek. Bu da demek oluyor ki Eskişehirspor kısa süre içerisinde kapanacak" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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