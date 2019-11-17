Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katıldı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
BAKMADAN GEÇME
1881 - 1938
Ciner Medya Grubu
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