Eskişehirspor'dan çağrı

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Eskişehirspor'da konuyla ilgili eski sporculara ve antrenörlere seslenildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türk futbol kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Eskişehirspor Kulübümüz tarihindeki en zor zamandan geçmekte, yok olmanın eşiğinde bir mücadele vermektedir. Geçmişte Kulübümüzde görev almış futbolcu ve antrenörlerin alacakları sebebiyle Kulübümüz hakkında uygulanan lisans tescil yasağının kaldırılması için her türlü çaba ve gayret gösterilmesine ve bu borçların ancak Kulübümüzün yaşatılması halinde ödenebileceğinin defaatle belirtilmesine karşın bir bölüm eski futbolcu ve antrenörümüz halen lisans tescil izni vermemiş, transfer tescil döneminin sona ermesine saatler kalmış olmasına karşın halen Eskişehirsporumuzun yaşayabilmesi için gerekli lisans tescillerinin yapılmasına müsaade etmemiştir."

"LİSANS İZNİ HALEN VERİLMEDİ"

"Halen lisans tescil izni vermemiş eski futbolcu ve antrenörlerimize bir çağrıda bulunarak bu kişileri en geç 30 Ağustos 2018 tarihi saat 18:00'e kadar transfer izni vermeye davet ettiğimizi ve izinlerin toplanamaması halinde kulübümüzün yok olmanın eşiğine geleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Aynı saat itibariyle başarısız olmamız ve mevcut lisans tescil sınırlamasını kaldıramamamız halinde ise Eskişehirsporumuza lisans tescil izni vererek önünü açmak için gayret göstermiş ve izin vermeyerek mevcut duruma sebebiyet vermiş eski futbolcu ve antrenörlerimizin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağımızı büyük Eskişehirspor taraftarı ve Türk futbol kamuoyununa bildiririz.''

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