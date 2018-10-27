Eskişehirspor - İstanbulspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Eskişehirspor ile İstanbulspor, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Eskişehirspor 5 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken İstanbulspor 10 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Eskişehirspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İstanbulspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Eskişehirspor galibiyet oranı 3.70, beraberlik oranı 3.20, İstanbulspor galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Eskişehirspor önceki hafta Altınordu mücadelesinde 2-4 yenildi.

İstanbulspor ise Ankaragücü maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Eskişehirspor, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

İstanbulspor, dış sahada 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İstanbulspor 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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