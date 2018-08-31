Eskişehirspor - Kardemir Karabük maçı heyecanı

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Eskişehirspor ile Kardemir Karabük, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:15. Eskişehirspor 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Kardemir Karabük 1 puanda ve 17. sırada. Eskişehirspor son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kardemir Karabük, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 494. İddaa'da Eskişehirspor kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Kardemir Karabük kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Eskişehirspor önceki hafta Gaziantepspor mücadelesinde 1-3 yenildi.

Kardemir Karabük ise Sivasspor karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Eskişehirspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Kardemir Karabük, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kardemir Karabük 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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