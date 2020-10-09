Teknik direktör İlhan Var, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine inanan ve güvenenlere teşekkür etti.

Daha önce yardımcı antrenörlük görevi yaptığı Eskişehirspor'a yabancı olmadığını vurgulayan Var, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor'a savaşmaya geldim. Bu çocuklara çok inanıyorum. Çok değerli oyuncular. Bu sezon TFF 1. Lig'de kalacağımıza inanıyorum. Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilecek bir fabrikanın içindeki ham madde bu çocuklar. Onların değerlerini daha yukarıya çekip, bu takımın kurtulmasını sağlayacağız. Daha şaşaalı, daha üst düzey bir futbol kadrosuyla neler yapmıştık ama bir maçla şampiyonluk kaçtı. Ekip arkadaşlarımla 7 gün 24 saat çalışıp ligde kalmanın mücadelesini vereceğiz. Hiçbir şeyi bahane, sorun yapmayacağız. Eskişehirspor'da tek eksik, 35 bin kişilik taraftarının tribünlerde olmamasıdır. Allah bu takımın ligde kalmasını nasip etsin. Başka bir düşüncem, arzum yok."