Eskişehirspor - OsmanlıSpor FK maç önü

Eskişehirspor ve OsmanlıSpor FK, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Eskişehirspor 8 puanla 16. sırada, OsmanlıSpor FK 13 puanla 10. sırada bulunuyor. Eskişehirspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. OsmanlıSpor FK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 549 kodlu maçı oynayanlar; Eskişehirspor galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.40, OsmanlıSpor FK galibiyet oranı 1.40. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Eskişehirspor son haftadaki Gençlerbirliği müsabasında 3-1 yenildi.

OsmanlıSpor FK, Akhisar Bld.Genç. karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Eskişehirspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Eskişehirspor, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

OsmanlıSpor FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. OsmanlıSpor FK, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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