Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde geride kalan 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 kulüpten biri olan Eskişehirspor, kazanmak istiyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde 3 puan için Bandırmaspor maçına odaklanan EsEs, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde teknik ve taktik çalıştı. Bugünlük çalışmaları noktalayan siyah-kırmızılılar, yarın sabah idmanının ardından müsabakanın oynanacağı Bandırma’ya hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor'un 2 Bandırmaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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