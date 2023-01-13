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Eskişehirspor'un yeni başkanı Erkan Koca oldu

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Erkan Koca seçildi

Eskişehirspor'un yeni başkanı Erkan Koca oldu
AA

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi. Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Erkan Koca kulüp başkanlığına seçildi.

Oylamanın ardından konuşan Koca, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Göreve geldiğimiz bugünden itibaren sizlerin söylediği gibi transfer tahtasının son durumuna bakacağız. Tekrardan bakıp elimizden ne geliyorsa transfer açmak için çaba göstereceğiz. Bunun öncesinde bir yandan da mevcut takımımızın bu ligde kalması için ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak için gece ve gündüz çalışacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Seçimin ardından Koca ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurula, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan ve taraftarlar katıldı.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Koca'nın yönetim kurulu asil listesinde, şu isimler yer alıyor:

Ulaş Entok, Özgür Marankoz, Oğuz Şengel, Niyazi Çelik, Tamer Yavuz, Hasan Fıstık, Ahmet Can Akdemir, Fırat Akçoray, Hakan Sayın, Sefa Üstünbaş, Mustafa Kemal Bandırma, Şükrü Sünger, Mehmet Altsoy, Serkan Fidan.

Yedek liste:

Emre Alhan, Yusuf Ünal, Metin Ayva, Mustafa Emin Cırık, Mustafa Güleryüz, Anıl Koçhan, Serdar Tepe, Nuri Furkan Şen.

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