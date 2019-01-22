Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da kulübün yeni yönetiminin görev dağılımı belli oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan görev dağılımları şu şekilde; Başkan Kaan Ay, Başkan Vekilleri Osman Taş ve Ahmet Eryörük, Başkan Yardımcıları Ali Uçar ve Yunus Emre Küpeli, Başkan Yardımcısı ve Stadyum Sorumlusu Ramazan Kızıltan, Başkan Yardımcısı ve Teknik Asbaşkan Mehmet Kahya, Teknik Asbaşkan Yardımcıları Selim Demircioğlu ve Mustafa Polat, Genel Sekreter Harun Adıgüzel, Mali Asbaşkan Mehmet Şimşek, Hukuk ve TFF İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Alperen Odabaşı, Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan Serhat Tuç, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Gökhan Yıldırım, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Yardımcısı Rasim Bob, İdare ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Selim Ürel, Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan Şaziye Kocabıçak, Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Basın Sözcüsü Yardımcısı Rıdvan Soydaş, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Yardımcısı Mustafa Polat, Eğitim Vakfı ve İktisadi İşletmeden Sorumlu Asbaşkan Nuh Kıyaklı.