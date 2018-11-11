Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm framanı yayınlandı. Fragmanda İlyaz ve Alpasrslan'ın arasının iyice açılması dikkat çekiyor. Alparslan devletten ailelerine ihanet edenin adını istiyor. Öte yandan Ateş'le anlaşan İzzet, İlyas'a hain olarak gerçekte masum olan Tipi'nin adını veriyor. Peki İlyas, İzzet'in kumpasına aldanıp Tipi'ye ceza kesecek mi? Gözler Salı günü ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölümde. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm fragmanı...

İŞTE EDHO 115. BÖLÜM FRAGMANI:

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

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