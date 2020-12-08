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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO. 175 son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil, Ali Sürmeli ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. Yeni bölümleri ile her Salı akşamı ekrana gelen diziden yeni fragman merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. son bölüm özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO. 175 son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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