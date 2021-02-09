Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı? EDHO 182. fragman yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanları genellikle Pazar akşamları dizi yayınlanmadan bir gün önce ekrana geliyor. EDHO'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Dizinin hayranları merakla "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı? EDHO 182. fragman yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden EDHO takipçilerine bu hafta kötü haber var. Dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Gelecek hafta 16 Şubat Salı akşamı yeni bölümün yayınlanması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragmanı henüz yayınlanmadı, yeni bölüm fragmanının gelecek Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

EDHO 181. BÖLÜM ÖZETİ

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

9 Şubat ATV yayın akışı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman?
TELEVİZYONEşkıya yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölümü ne zaman yayı
TELEVİZYONEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok?
Elçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler? Elçiyi Öldür filmi konusu nedir?
TELEVİZYONElçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler?
Güldür Güldür Show oyuncuları tam kadro! Güldür Güldür oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncuları kimler? Romantik Komedi 2 filmi konusu nedir?
TELEVİZYONRomantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncuları kimler?
Malcolm & Marie filmi oyuncuları kimler? Malcolm ve Marie filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMalcolm & Marie filmi oyuncuları kimler?
Baraj oyuncuları kimler ve isimleri ne? Baraj dizisi nerede çekiliyor? İşte Baraj oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?
Hekimoğlu dizi oyuncuları tam kadro! Hekimoğlu oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYONHekimoğlu dizisi oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı oyuncuları tam kadro! Masumlar Apartmanı oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı oyuncuları kim?
TV Yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 9 Şubat 2021