Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden EDHO takipçilerine bu hafta kötü haber var. Dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Gelecek hafta 16 Şubat Salı akşamı yeni bölümün yayınlanması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragman yayınlandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. fragmanı henüz yayınlanmadı, yeni bölüm fragmanının gelecek Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

EDHO 181. BÖLÜM ÖZETİ

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.