Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümle final mi yapacak? Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı paylaşımla EDHO tutkunlarını şoke etti. Peki, Salı günleri ekrana gelen dizi bitiyor mu? İşte Oktay Kaynarca'nın Instaram'dan yaptığı açıklama...

Oktay Kaynarca'dan "Hoşçakalın" mesajı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attın indiğinde fethettiğini yönetebilmektir.” Cengizhan…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi aileden biri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize alırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarımıza sonsuz teşekkür ederim...

7 yıl birlikte yolda yürüdüğüm, birçok rekoru, birçok başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplini ve Yaşadıklarımıza rağmen sabrımız için yüreklerimizden öpüyorum.

Ellerinize Yüreğinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın"

EDHO FİNAL Mİ YAPCAK? EDHO 200. BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta 200. bölümüyle yeni sezona başlaması beklenen EDHO fragmanları yayınlanmasına rağmen ekrana gelmedi. Kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmamakla birlikte Oktay Kaynarca'nın açıklamaları da göz önüne alındığında 200. bölümün final bölümü olacağı ve önümüzdeki Salı ekrana gelerek dizinin bitmesi bekleniyor. Öte yandan final bölümü yapılmadan da dizinin bitirilme ihtimali var. Kanal yönetiminden yapılacak açıklamanın ardından emrak edilen sorular cevabını bulacak.

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.