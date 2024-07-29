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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Eskrimde madalyalar sahibini buldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Eskrimde madalyalar sahibini buldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar flöre ile erkekler epede madalyalar sahibini buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 01:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 01:31
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        Eskrimde madalyalar sahibini buldu
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        Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda ABD'li Lee Kiefer, finalde vatandaşı Lauren Scruggs'u 15-6 yenerek altın madalya kazandı. Bu kategoride bronz madalyayı, İtalyan Alice Volpi'yi 15-12 mağlup eden Kanada Eleanor Harvey elde etti.

        Erkekler epe finalinde ise Fransız Yannick Borel'i 15-9 yenen Japon Koki Kano, altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride Mısırlı Mohamed Elsayed de Macar Tibor Andrasfi'yi 8-7 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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