İHA

Erzurum’un Uzundere ilçesinde görüntülenen Angut kuşu, tek eşlilik yaparak eşiyle ömür boyu yaşıyor.

İHA'nın haberine göre kuş türü bu yıl ilk kez avlanmak için eşleriyle birlikte göç ettikleri Tortum Gölü kenarında görüntülendi.

Birbirinden renkli tüyleriyle görenleri kendisine hayran bırakan angut kuşları Tortum Gölü etrafında ki sulak alanda günün her saatinde avlanmak için gökyüzünden süzülüyorlar.

Angut kuşlarını ilk kez gören ve fotoğraflayan doğasever Taner Sarı bu güzellikte ki kuşları Erzurum’da kendisinin fotoğraflamasından mutlu olduğunu ifade ederek, “ Yaklaşık 2 yıldır canlılarla ilgili fotoğraflar çekiyorum. Araştırmam sonucunda Angut Kuşlarının buraya göç ettiğini fark ettim. Buranın yerlileri bile Angut Kuşlarının burada olduğundan haberi yok benim öğrenmemde uzun bir zaman aldı. Bu kuşlar yapısı itibari ile papağanları andırıyorlar. Burada görenler Angut olduğunu bilmiyordu. Angutlar burada balıklarla, böcek türleriyle besleniyorlar. İlk defa burada böyle bir kuş türü ile karşılaştım” dedi.